Roberta è la nuova tronista di Uomini e Donne: ecco il VIDEO ufficiale

Dopo il video di presentazione di Matteo e Joele arriva anche quello della nuova tronista di Uomini e Donne: lei si chiama Roberta ha 21 anni ed arriva da Roma.

Roberta è la nuova tronista di Uomini e Donne

Sono molto schietta, sincera e limpida. Mia mamma dice che soffro di incontinenza verbale per quanto sono spontanea e diretta e dico sempre la verità. Sono molto puntigliosa e non lascio nulla al caso, sono molto sensibile e non temo il giudizio della gente. L’orgoglio non mi appartiene e la capacità di saper chiedere scusa rappresenta forza e intelligenza.

La nuova tronista di Uomini e Donne parla anche della sua famiglia:

La famiglia è il mio punto di forza, siamo io, mamma e le mie due sorelle. Ho perso mio padre quando avevo 14 anni e all’inizio mi sono chiusa in me stessa. Ad oggi il pensiero di assomigliare a mio papà mi rende orgogliosa e felice. Mia mamma è la persona che stimo più al mondo perché è forte e determinata. Sono andata via di casa a 18 anni per frequentare l’università e il 22 luglio mi sono laureata in lingue e letterature straniere. Ho dedicato questo mio traguardo a mio padre e la mia stella polare.

In ultimo, Roberta svela cosa cerca in un uomo:

In amore ho sempre dato tanto. Vorrei un ragazzo che si prenda cura di me e con le spalle larghe di cui potermi fidare. Deve avere pazienza con me e non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi.

