Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne: ecco il video di presentazione

Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ha 24 anni e viene da Roma dove vive con la sua famiglia e aiuta il padre nella sua attività gastronomica. Giocava a calcio ed è un vero mammone.

Sono Matteo, ho 24 anni. Vivo a Roma e provengo da una famiglia molto umile ma piena d’amore. Viviamo in una casa popolare, siamo sette in tutto, mamma, papà, cinque figli e un cane.

Mamma e papà non ci hanno mai fatto mancare nulla ma ci sono stati momenti difficili. Ringrazio dio per avere una famiglia come la mia e sul mio corpo ho tatuato tutti i loro nomi.

Sono un mammone e mamma è il mio punto debole. Gioco a calcio da quando ho 5 anni, a causa del Covid e alcuni infortuni ho dovuto smettere. Attualmente aiuto papà nella sua attività gastronomica e consegno le pizze nel weekend.