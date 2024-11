Ripescaggio Ballando con le Stelle: la semifinale più attesa

Questo sabato 30 novembre, alle 20.35 su Rai1, la semifinale di Ballando con le Stelle promette spettacolo e colpi di scena. In pista come “Ballerina per una notte” ci sarà Amanda Lear, leggenda internazionale dello spettacolo, che si esibirà in una samba sulle note di Copacabana. Al suo fianco i ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli, pronti a regalarle un’esibizione mozzafiato.

Ripescaggio Ballando con le Stelle: cosa accadrà stasera

A impreziosire la puntata, ospiti di eccezione come Pierfrancesco Favino, protagonista del film Napoli-New York, e le stelle del Teatro alla Scala: Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. L’étoile e il primo ballerino si esibiranno in un momento di alta danza classica, mentre Favino sarà affiancato dai giovani attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra, protagonisti di un Jive sulle note di A luna miezzo ‘o mare.

La gara entra nel vivo con le coppie semifinaliste, tra cui Bianca Guaccero-Giovanni Pernice e Federica Pellegrini-Samuel Peron. Quest’ultimo ha sostituito Angelo Madonia, al centro di polemiche nella scorsa puntata. La manche speciale sarà dedicata ai momenti che hanno cambiato la vita dei concorrenti, e un ripescaggio permetterà a una coppia eliminata di rientrare in gioco.

In programma anche la semifinale del torneo Ballando con te, con talenti selezionati da Ballando on the road. Le immagini delle meraviglie della Calabria, parte di un accordo con RaiCom, accompagneranno le esibizioni.

La seconda semifinale andrà in onda il 14 dicembre, mentre il 21 dicembre ci sarà lo scontro finale per decretare i vincitori della stagione.