Brunori Sas e Clara tra gli ospiti di Domenica In del 9 marzo: tutti i protagonisti

La puntata del 9 marzo di Domenica In, condotta da Mara Venier, offrità al pubblico italiano un mix di emozioni, ricordi e sorprese. Trasmettendo in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, il programma saprà coinvolgere gli spettatori con una serie di ospiti illustri e momenti indimenticabili. Scopriamo le anticipazioni.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 9 marzo

La trasmissione di Rai1 si aprirà con un sentito tributo al celebre cantautore Mino Reitano, scomparso nel 2009. In studio, presenti la moglie Patrizia Vernola e le due figlie, Grazia e Giuseppina, che condivideranno ricordi personali e aneddoti inediti sulla vita privata e professionale dell’artista.

Mino Reitano, originario di Fiumara, in Calabria, ha iniziato la sua carriera musicale esibendosi con i fratelli in Germania, dove hanno suonato anche al leggendario Star-Club di Amburgo, condividendo il palco con band come i Beatles. Il suo ritorno in Italia lo ha visto protagonista di successi come “Avevo un cuore (che ti amava tanto)” e “Una chitarra, cento illusioni”. La famiglia ricorderà con commozione l’uomo dietro l’artista, sottolineando il suo amore per la musica e la dedizione alla famiglia.

Uno dei momenti più attesi della puntata di Domenica In, sarà l’intervista al produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Durante la conversazione, Cecchi Gori ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, soffermandosi su collaborazioni con registi e attori di fama internazionale. Condividerà anche ricordi personali legati all’attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa, con la quale aveva instaurato un rapporto sia professionale che personale.

La musica sarà protagonista con le esibizioni di Brunori Sas e Clara. Brunori Sas emozionerà il pubblico eseguendo al pianoforte il brano “L’albero delle noci”, una canzone che mescola introspezione e melodia, tipica del suo stile cantautorale. La giovane cantante Clara invece porterà una ventata di freschezza con la sua interpretazione di “Febbre”.

La puntata vedrà anche la partecipazione di Serena Dandini, nota conduttrice televisiva e scrittrice, che ha pubblicato il suo ultimo romanzo “C’era la luna”. Durante l’intervista, la Dandini parlerà delle tematiche affrontate nel libro, offrendo spunti di riflessione sulla società contemporanea e sul ruolo della donna.

Un momento toccante di Domenica In sarà rappresentato dall’intervento della giornalista Tiziana Panella e del marito, il professor Vittorio Emanuele Parsi. La coppia condividerà con il pubblico il difficile periodo affrontato a causa di un malore improvviso che ha colpito Parsi. Questa esperienza li ha portati a scrivere insieme il libro “La vita due volte”, in cui raccontano la loro storia di paura, speranza e rinascita.