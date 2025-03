Melaverde, puntata del 9 marzo 2025: i servizi di oggi, info streaming

La puntata di Melaverde di questa domenica 9 marzo 2025 porterà il pubblico alla scoperta di alcuni affascinanti territori italiani, ricchi di storia, tradizioni e sapori unici. Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding ci faranno scoprire le storie di alcune famiglie. Ecco le anticipazioni di Melaverde di oggi 9 marzo.

Melaverde, la puntata del 9 marzo

Melaverde vi porterà alla scoperta di un’azienda familiare che, in oltre 40 anni di attività, è diventata un punto di riferimento globale nella produzione di succo di limone di altissima qualità. Ogni anno, questa realtà trasforma più di 500 milioni di limoni siciliani in succhi, sorbetti e condimenti che rappresentano il meglio del Made in Italy, esportati in ben 94 paesi.

Melaverde vi racconterà anche la straordinaria storia di una famiglia che, in poco più di 40 anni, ha dato vita a diversi allevamenti di troticoltura in Trentino e sulle sponde del Lago di Garda. Grazie all’innovazione e alla passione, oggi è un punto di riferimento per la produzione di pesce d’acqua dolce, contribuendo alla crescita del settore in tutto il Nord Italia e oltre.

Per chi non volesse perdere neanche un minuto di questa puntata, Melaverde sarà disponibile in streaming su Mediaset Play, dove sarà possibile rivedere l’intera trasmissione on demand. Un’occasione da non perdere per immergersi nelle bellezze e nei sapori dell’Italia più autentica.