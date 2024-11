Pronostici vincitore Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini ribalta la situazione? Spunta l’infortunio a Samuel Peron

Con l’avanzare delle puntate di Ballando con le Stelle 2024, il pronostico per la vittoria finale si restringe a una sfida a due. Secondo i dati riportati da Agipronews, sia Bianca Guaccero che Federica Nargi sono quotate a 2 sui principali siti di scommesse come Better e Betflag, mantenendo una posizione di assoluto favore nei confronti degli altri concorrenti.

Ballando con le Stelle, pronostici: Nina Zilli terza incomoda

Dietro alle due leader, Nina Zilli si piazza al terzo posto con una quota di 7,50, dimostrando di avere ancora margini per recuperare terreno e sorprendere durante le ultime esibizioni.

Crollo di Anna Lou Castoldi e ascesa di Federica Pellegrini

Nonostante un inizio promettente, le chance di Anna Lou Castoldi continuano a diminuire: la sua quota è passata dal 2,75 di due settimane fa a 9, segnando un evidente calo di fiducia da parte degli analisti.

A sorprendere è invece il balzo in avanti di Federica Pellegrini, che grazie al recente cambio di maestro – da Angelo Madonia al veterano Samuel Peron – ha visto le sue possibilità di vittoria salire vertiginosamente. In soli sette giorni, la quota della campionessa di nuoto è scesa da 41 a 21, riaccendendo le speranze dei suoi fan.

Il pronostico finale

Con l’ultima fase della competizione ormai alle porte, le sfide sul palco di Ballando con le Stelle si fanno sempre più serrate. Bianca Guaccero e Federica Nargi partono avvantaggiate, ma il talento e la determinazione di concorrenti come Nina Zilli e Federica Pellegrini potrebbero ribaltare ogni previsione.

Tuttavia, proprio nelle ultime ore, Samuel Peron ha avuto un infortunio mentre si trovava nella sala da ballo: il percorso della Pellegrini, quindi, sarebbe a rischio.