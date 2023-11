Negli ultimi tempi Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip ed ex moglie di Paolo Bonolis è stata spesso avvicinata ad Antonino Spinalbese, facendo esplodere il gossip. Cosa c’è davvero tra l’imprenditrice e l’ex Vippone? A spiegarlo è stata proprio la Bruganelli, intervenuta di recente in qualità di ospite speciale nel programma di Radio Cusano Campus Turchesando, condotto da Turchese Baracchi.

Sonia Bruganelli parla di Antonino Spinalbese e Cesara Buonamici

Antonino Spinalbese, il 28enne hairstylist, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Sonia Bruganelli: cosa c’è di vero tra loro? L’ex moglie di Paolo Bonolis ha replicato ai copiosi rumors:

Si, lo so, ci chiamano ‘gli spinelli‘, fa molto ridere. E’ diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima. Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. E’ un bravissimo ragazzo, ma non smettiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà.

Nel corso del suo intervento radiofonico, Sonia Bruganelli ha anche detto la sua sul ruolo svolto da Cesara Buonamici al Grande Fratello, in qualità di opinionista in solitaria:

Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita.