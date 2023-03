Nessuna pace tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato la distanza con la sorella minore nel corso dell’ultima diretta mentre ascoltava la storia personale di Antonella Fiordelisi.

Quel like di Elettra contro Ginevra Lamborghini: il retroscena shock

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Antonino Spinalbese ha parlato molto bene di Ginevra Lamborghini, sua attuale frequentazione dopo l’uscita dalla Casa:

Ginevra era la classica figlia di papà, quella che ha tutto. Invece ho rivisto in lei molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna.

Proprio la frase “è molto materna” è stata messa in discussione su Twitter dove qualcuno ha scritto: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra”.

Questo tweet è stato notato dalla Lamborghini che ha cliccato “like”, confermando questa indiscrezione che era già emersa in questi mesi.

Cosa ne pensate?