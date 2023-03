La puntata di ieri del GF Vip si è aperta con il rimprovero di Alfonso Signorini ai Vipponi e le scuse di Sonia Bruganelli a due concorrenti, Giaele e Micol, per le parole dette. Ad intervenire durante la diretta del programma, è stata però la madre di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, la quale si sarebbe aspettata certamente di più dall’opinionista.

Intervenendo sul suo profilo Instagram, Emanuela Fuin ha colto l’occasione per lanciare una critica a Sonia Bruganelli che poco prima si era scusata asserendo:

La mia vena la volta scorsa ha un pochino esagerato soprattutto con le due ragazze, purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare da qualcosa che non avrei dovuto. Mi dispiace per Nicole che è rimasta molto male e per Giaele.

Nonostante questo, la mamma di Tavassi è intervenuta commentando:

La donna aveva poi condiviso molti dei tweet contro i toni dell’opinionista ed aveva criticato la gag di Antonella e Donnamaria, dopo la proclamazione di Oriana finalista, definendola “teatrino esilarante”.

Come sappiamo, anche Tavassi concorreva al titolo di primo finalista del GF Vip, piazzandosi appena alle spalle di Oriana. A commentare i risultati ottenuti e commentare in modo critico Antonella è stata anche Guendalina Tavassi:

Dai ragazzi, non siamo riusciti a portare Edo come primo finalista però la soddisfazione che non lo era Tontonella è stata grandiosa.

[…] Questa (Antonella, ndr) ha pianto per finta per tutto il GF Vip ed ora che ha l’occasione di farlo per davvero non riesce, cioè incredibile!