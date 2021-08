Barbara d’Urso sta per tornare al timone di un solo programma, Pomeriggio 5, lo storico contenitore di Canale 5 che in vista della prossima edizione subirà un drastico ma ormai inevitabile cambiamento.

Pomeriggio 5, la nuova edizione in partenza

Il ritorno in tv di Barbara d’Urso dopo la pausa estiva avrà come parola d’ordine “ridimensionamento”. Carmelita per il momento sarà alla guida del solo programma in day time ma sono numerose le modifiche adottate anche per Pomeriggio 5.

Il ridimensionamento riguarderà in toto la trasmissione pomeridiana che subirà una rivoluzione sia nella durata che nei contenuti.

Quella che andrà in onda sarà l’edizione numero 14 che tornerà nelle prime settimane di settembre. Rispetto ai contenuti troveremo solo notizie di cronaca ed attualità mentre sull’orario di messa in onda da tempo si rincorrono le indiscrezioni. Si parla ad ogni modo di un orario ridotto.

Secondo TvBlog, Barbara d’Urso potrebbe partire alle 17:30 circa e fino alle 18.40 per poi passare il testimone a Gerry Scotti e poi a Paolo Bonolis. Si parlerebbe anche della decisione di Mediaset di affiancare alla conduttrice un nuovo gruppo di autori con un taglio netto a tutto ciò che è sempre stato considerato mero trash.

Al momento per Barbara non è prevista alcuna prima serata: cancellati definitivamente Domenica Live e Live non è la d’Urso.