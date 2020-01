Pomeriggio 5, Barbara d’Urso torna in TV: vacanze finite dopo incidente nel deserto

Le vacanze sono finite anche per Barbara d’Urso che da oggi, martedì 7 gennaio 2020, ritorna in splendida forma alla guida di Pomeriggio 5. Il programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset, ci dà l’appuntamento alle ore 17.15 circa tenendoci compagnia anche in questo nuovo anno appena avviato.

Barbara d’Urso torna con Pomeriggio 5

Barbara d’Urso aveva salutato alcune settimane fa i telespettatori di Pomeriggio 5 dando l’appuntamento ad oggi con il ritorno in Tv del programma di cronaca ed intrattenimento che dal lunedì al venerdì è pronto a tenerci compagnia, in diretta, fino alle 18.45, prima cioè di dare l’appuntamento ad Avanti un altro (che ha preso il via ieri con la nuova Bonas).

Come sempre la puntata vedrà in primo piano la cronaca e l’attualità, occupando la parte iniziale della trasmissione, per poi fare spazio al gossip. Barbara si occuperà del caso della scomparsa di Luigi Favoloso?

La vacanza nel deserto

Negli ultimi giorni Carmelita ha comunque voluto tenerci informati sulla sua vita attraverso le sue Storie Instagram. In vacanza nel deserto è stata protagonista di un piccolo incidente prontamente documentato e che ha fatto preoccupare i suoi fan.

Tuttavia la d’Urso ha prontamente tranquillizzato tutti raccontando quanto avvenuto a Dubai durante un tour nel deserto con Jonathan Kashanian alla guida dell’auto. L’ex gieffino ed amico della conduttrice avrebbe rotto il cambio per via della poca esperienza, a quanto pare, con le quattro ruote, facendo vivere una divertente disavventura alla padrona di casa di Pomeriggio 5!

Amici, mi dicono che molti siti in Italia riportano il mio incidente nel deserto con quel cr… di Kashanian, volevo tranquillizzarvi perché sto bene. Certo, lì per lì, al buio e nel deserto, non ero proprio felicissima, ma l’importante è ridere sempre.

Da oggi però Barbara è prontissima al suo ritorno in Tv, dopo una meritatissima pausa e prima dei grandi impegni televisivi che la vedranno coinvolta nei successivi mesi, tra Pomeriggio 5, Domenica Live, Live Non è la d’Urso e Grande Fratello.