Dal ping pong al gioco d’azzardo: come passano il tempo libero i VIP?

Quante volte ci si è fatti la fatidica domanda “cosa farei nel tempo libero se avessi un grosso capitale a disposizione?”. Nella vita di tutti i giorni la maggior parte delle persone trascorre il proprio tempo libero tra divano, uscite all’aria aperta o qualche piccola gita. Ma come passano il tempo libero i VIP?

Da Dempsey a De Niro: tra motori e casinò

A seguito di interviste condotte su diversi personaggi famosi del mondo cinema, è stato redatto un elenco delle attività più apprezzate dai divi e dalle dive di Hollywood: tra queste, vi è la passione per i motori di Patrick Dempsey, il famoso “Dottor Stranamore” della fortunata serie Grey’s Anatomy (in particolar modo adora le competizioni rally) e quella per i casinò di Robert De Niro e Sean Connery: il primo, in particolare, non ha infatti limitato il proprio rapporto con il gioco solo al set del film “Casinò” (1995), ma è divenuto anche un assiduo giocatore.

De Niro, inoltre, ha investito più di 200 milioni di dollari nella costruzione di un casinò di lusso ad Antigua e Barbuda, un Paese del Commonwealth noto per i suoi resort da sogno sul mare.

Non solo hobby lussuosi: le passioni delle star per sport e musica

Tra i VIP c’è chi preferisce investire sulla propria salute nel tempo libero, anziché dedicarsi al lusso sfrenato: tra le star più legate al mondo dello sport vi sono Emma Watson e Susan Sarandon, entrambe amanti del ping pong. Tra gli hobby più inusuali troviamo quello di Leonardo DiCaprio che, a parte la passione per la natura, per la quale l’attore si è mobilitato molto, si diletta con il collezionismo di action figure dei personaggi di Star Wars, e quello di Cara Delevingne, che durante un’intervista ha affermato di passare gran parte del proprio tempo libero a suonare la batteria, dall’età di 13 anni.

Infine, Brad Pitt ha la passione per l’architettura: il famosissimo attore ha dedicato molto del suo tempo (e dei suoi fondi) a curare il progetto “Make it Right”, nato per la ricostruzione di case distrutte dall’uragano Katrina.