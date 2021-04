In che rapporti sono Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli? Dopo la fine del Grande Fratello Vip, qualcosa tra di loro si è irrimediabilmente rotto, così come svela il fidanzato di Giulia Salemi tra le pagine del settimanale Mio.

Pierpaolo Pretelli svela in che rapporti è con Zelletta e parla di Dayane

Non c’è stata alcuna lite e non abbiamo nessun conto in sospeso. È solo una questione di lontananza: lui vive a Milano e io a Roma. Ma è vero. Sono rimasto perplesso per alcuni video che ho visto dopo essere uscito dalla Casa. Il gioco, però, è finito a marzo e oggi ci sono persone che sento quotidianamente: Andrea Zenga, Enock, Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Dayane Mello.

E se con Andrea Zelletta le cose si sono evidentemente modificate, anche il rapporto con Dayane Mello è cambiato.

Ed infatti, dentro la Casa del GF Vip, la modella brasiliana aveva messo in discussione la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, considerando lui uno che metteva in piedi delle storie solo per creare dinamiche.

Ad oggi, invece, il rapporto con Dayane è cambiato in positivo: