Andrea Zelletta ospite di Casa Chi ha parlato dell’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip. Il Deejay ha inaugurato il suo intervento in streaming svelando anche alcuni dettagli sull’amicizia con Pierpaolo Pretelli in stand by da oltre un mese.

Zelletta parla di Pierpaolo Pretelli: “Ci siamo allontanati…”

Non è successo nulla. Dopo la puntata di Verissimo oltre ad un messaggio non ci siamo scambiati più nulla. Ci siamo allontanati… è passato un mese e non ci siamo più sentiti. Cosa è successo? Io lo vorrei capire. L’ultimo mio messaggio è stato il mio per poterci incontrare. Lui non mi ha risposto ma io non sono una persona che rincorre ma vorrei un chiarimento tranquillo e sereno.

Andrea Zelletta ha svelato che l’allontanamento di Pierpaolo potrebbe essere dovuto al famoso tweet di risposta con protagonista Giulia Salemi:

Il gelo con Pretelli dovuto alle mie uscite su Giulia Salemi? Ti rispondo in maniera schietta e sincera. La mia non era stata una affermazione ma una risposta. Non me ne sono uscito dal nulla dicendo che aveva rosicato. Lei aveva commentato in maniera ironica il mio approdo in finale con il 3%. Io ho risposto ad una sua frecciatina. Dopo il tweet io ho risposto dicendo ciò che penso. Magari potrebbe essere questo il motivo perché Pierpaolo è il fidanzato di Giulia e farei lo stesso anch’io. Penso sia anche normale ma fondamentalmente è nata e morta lì questa cosa. Sarei curioso di capire a cosa è dovuto questo distanziamento ma magari in piccola parte è così. Mi è dispiaciuto molto quel tweet.