Pierpaolo Pretelli intervistato su RTL 102,5, ha parlato con Francesco Fredella della sua storia d’amore con Giulia Salemi, svelando una bella notizia in merito al figlio Leonardo.

Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, sono felicissimo. E’ stato un momento che ha riempito la mia felicità. Mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia… lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna.

Per me è veramente importante e non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di ciò che provo per Giulia e che lei prova per me. E’ avvenuto all’aperto l’incontro ed hanno giocato. Lei è attenta, paziente e ama i bambini. C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore.