Tommaso Zorzi “punge” Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? – VIDEO

Ieri la Pasqua ci ha regalato solamente grandi scorpacciate di cioccolata. In mezzo alla pace dei sensi, tra una colomba e il beato far niente, pare che Tommaso Zorzi abbia lanciato una frecciatina a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Secondo gli amici di Twitter, il rampollo milanese avrebbe fatto una nemmeno troppo velata battutina nei confronti dei Prelemi:

Queste le parole di Zorzi che molti hanno pensato potessero essere indirizzate a Pierpaolo e Giulia che hanno postato, proprio di recente, shooting insieme e video di coppia.

Frecciatina oppure semplice casualità? In attesa di ricevere il mio commento preferito: “Amo, curati l’ossessione…”, vi lasciamo il VIDEO di Tommy in apertura del nostro articolo e lasciamo giudicare i nostri amati utenti.

Tommaso Zorzi? Da quando siamo usciti dalla Casa il rapporto è in stand-by: non c’è stato ancora modo di vederci e di confrontarci, ma di natura sono una persona che tende sempre la mano. Da parte mia c’è sempre la volontà e la voglia di migliorare me stessa e i rapporti intorno a me.