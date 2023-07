Pierpaolo Pretelli verso un nuovo programma Rai? L’indiscrezione giunge dai social (lanciata su Instagram dalla pagina GFVipVideo2022) quindi, come di consueto, bisogna prenderla con le pinze: ecco tutto quello che sappiamo.

Pierpaolo Pretelli verso un nuovo programma Rai? Ecco di cosa si tratta

Secondo l’account in questione, Pierpaolo Pretelli dovrebbe entrare a far parte del cast fisso de “La volta buona”, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo che prenderà ufficialmente il posto di “Oggi è un altro giorno”.

“Quando la Rai mi ha chiamato per propormi di tornare su Raiuno, nella fascia oraria dalle 14.00 alle 16,00, dove avevo lavorato per tanti anni, mi si è aperto il cuore.Ne ho parlato con il mio agente e anche in famiglia, e ci siamo detti che era tempo di tornare nella mia casa televisiva”, ha svelato Caterina Balivo intervistata per l’Ansa.

Vi piacerebbe vedere Pierpaolo Pretelli nel cast fisso di questo programma?

Nel frattempo, proprio l’ex gieffino sta preparando un progetto con la fidanzata Giulia Salemi:

Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”.