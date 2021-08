Incontro speciale per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: anche Patrizia De Blanck e Giada pazze dei Prelemi – VIDEO

Incontro speciale per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’amatissima coppia di ex concorrenti del Grande Fratello Vip ha avuto modo di salutare Patrizia De Blanck e la figlia Giada, incontrate per caso.

Patrizia De Blanck in macchina con Giada aveva avvistato Pierpaolo e Giulia “costringendo” la figlia a rifare il giro per poterli abbracciare e salutare con affetto.

“Il mio valletto”, ha affermato Patrizia abbracciando calorosamente il buon Pierpaolo. Complimenti anche per Giulia Salemi da parte della contessa dopo le incomprensioni del passato.

Ed infatti dentro la Casa del Grande Fratello Vip, la contessa si era scagliata contro l’italo persiana per via di una nomination di troppo ricordata dai presenti anche nelle storie Instagram di Giulia.

Successivamente Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono partiti in direzione di Piancarani, comune di Campli per una serata che prenderà il via dalle 22.

A breve entrambi torneranno ufficialmente in pista tra televisione e web. Pierpaolo è uno dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show mentre Giulia condurrà il GF Vip Party al fianco di Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso.