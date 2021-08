Pierpaolo e Giulia Salemi tornano in Italia: Pretelli si prepara al debutto di Tale e Quale Show

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono nuovamente tornati a Roma dopo le bellissime vacanze a Mykonos e la volontà di viversi la loro storia anche lontani dai social, così come ha svelato l’italo persiana proprio di recente.

Giulia Salemi ha postato alcuni scatti in vacanza precisando di aver privilegiato la vita di coppia lontani da Instagram ed i social: “Le uniche foto fatte a Mykonos perché mi sono davvero goduta ogni attimo di questi giorni. Grata per tutte le cose belle successe in questi mesi. La felicità”.

Pierpaolo e Giulia sono ritornati a Roma anche per il nuovo impegno lavorativo che coinvolgerà Pretelli dal prossimo 17 settembre con Tale e Quale Show.

Tra circa tre settimane il programma di Rai1 ritornerà in pista con Carlo Conti e Pierpaolo farà parte del cast insieme all’ex collega Stefania Orlando.

Anche Stefania si sta godendo l’estate e il mare di Fregene: “Le belle emozioni si vivono in tutte le stagioni della vita, ma la bella notizia, soprattutto per i più giovani, è che le stesse emozioni saranno ancora più intense con la consapevolezza e l’esperienza dell’età”, ha scritto la conduttrice.

Per gli amanti del Grande Fratello Vip ritrovare Pierpaolo e Stefania sarà una grande gioia: voi per chi dei due farete il tifo?