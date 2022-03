Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono pronti per il matrimonio? Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la relazione tra la coppia continua a gonfie vele e il settimanale Diva e Donna non ha dubbi in merito ai fiori d’arancio.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano il prossimo anno?

Sono pronti per i fiori d’arancio previsti per il prossimo anno. Per loro sarà un 2023 ricco di emozioni… Vivono insieme nella nuova casa con il loro cane Prince Valiant, un volpino della Pomerania con il pelo candido e soffice come una nuvola. Sono una delle coppie più amate, e tra poco faranno un passo che farà impazzire i loro fan.

Pierpaolo e Giulia, in più di una occasione, hanno svelato di non volere bruciare le tappe in tal senso (ed hanno ragione). Vedremo se il settimanale avrà rivelato una indiscrezione veritiera oppure no.

Voi cosa ne pensate?

Ho letto ľ intervista di Fari,ha un mondo dentro,un sacco di dolore mascherato dal sorriso, comprende le persone in difficoltà aprendogli la porta come ha fatto adesso alle mamme ucraine,sa cos è la guerra ,cerca di viversi a morsi la vita..di P e G dice così #prelemi @fari146 pic.twitter.com/kmxhKAB8c4 — Marci80 (@Marci80Marci806) March 29, 2022