Pierpaolo e Giulia Salemi e quel like che “viene e va”: cosa sta succedendo

Sono settimane che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno tenendo i fan in modalità “alert” tra ipotetiche rotture, litigi e prese di posizione nette dopo una apparente crisi.

Tra soffiate ed indiscrezioni, i diretti interessati si sono trincerati dietro il silenzio e continuano a stare fisicamente lontani pur non rinunciando alla condivisione social di post e storie.

Proprio Giulia Salemi, avrebbe tolto il “like” ad un post di Pierpaolo, questo per l’esattezza:



I fan, anche per questo motivo, credono che i due abbiano litigato. Tuttavia, il migliore amico di Giulia Salemi, ha commentato serenamente l’ultimo post social condiviso da Pierpaolo e, questo gesto, avrebbe tranquillizzato gli estimatori.

Pierpaolo e Giulia sono in crisi oppure no?

Periodo nero o meno, essendo dei personaggi pubblici e avendo un nutrito fandom che li sostiene da anni, dovrebbero dare una spiegazione effettiva senza, naturalmente, scendere nei dettagli qualora fossero troppo dolorosi.

Cosa ne pensate?

Ragazzi si vede che non conoscete Giulia,manco quando si lasciò col suo ex tolse like figurati sé lo toglieva ora,ci sarà una spiegazione la vita non sono i like.#prelemi

— Moriglon (prelemi)❤️ (@moriglon) June 4, 2023