Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, intervistati tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola, hanno parlato dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: chi sono i loro preferiti?

Ad aprire le danze ci ha pensato Giulia Salemi che ha parlato di Alberto De Pisis ma anche di Oriana (e non ha risparmiato dei rimproveri nei confronti di Luca Onestini):

A parte Alberto, che conosco, mi piace Oriana, spero che non commetta errori come quello di puntare Onestini. Luca non mi piace proprio per come si sta comportando, non mi piace come ha trattato Nikita, ha parlato male di lei, lo stesso posso dire di Antonino con Oriana.

Sono femminista, vorrei che Oriana facesse la propria strada da sola perché spacca. Lo stesso vale per Nikita. Mi piace Giaele e anche Micol, nella sua goffaggine mi ricorda me nel 2018.