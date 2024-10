Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello? Parlano due amiche e svelano tutto

La permanenza di Maica Benedicto nella Casa del Grande Fratello si è conclusa prima del previsto in maniera del tutto inaspettata, lasciando i fan e i concorrenti senza parole. La giovane spagnola protagonista dell’interscambio con il Gran Hermano, è uscita dal reality dopo appena due giorni, abbandonando l’avventura prematuramente. La notizia ha iniziato a circolare questa notte, quando la concorrente è entrata nel confessionale senza più uscirne.

Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello?

L’uscita di Maica è avvenuta senza alcun preavviso o possibilità di salutare gli altri inquilini della Casa. Un fatto insolito che ha lasciato tutti sorpresi, considerando che la partecipazione della concorrente spagnola avrebbe dovuto prolungarsi fino alla puntata di lunedì. Ma cosa è successo?

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, dietro l’abbandono ci sarebbero “motivi di salute incompatibili con la permanenza nella Casa”. Ecco nel dettaglio cosa è stato svelato:

Stanotte, verso le 23 Maica Benedicto ha deciso di lasciare la casa, dopo essere stata in confessionale, ma cosa è successo alla 25enne originaria di Cartagena? La modella e rappresentante farmaceutica, nonostante il clima gioioso con cui è stata accolta dagli inquilini, avrebbe riscontrato dei problemi di salute, che non è stato possibile risolvere all’interno della casa. Quindi verrà affrontato l’argomento nella puntata del GF di lunedì e verrà spiegato nel dettaglio il motivo che ha portato Maica a tornare in Spagna.

Tuttavia, come svelato dalle colleghe di IsaeChia.it, poco dopo sono intervenute due amiche di Maica Benedicto, che attraverso una diretta Instagram sul suo profilo hanno rivelato il reale motivo dell’uscita anticipata della spagnola:

Maica sta bene di salute, non ha nessun problema di salute. Sappiamo che il contratto con il Grande Fratello era così stipulato. Maica è tornata al Grande Fratello spagnolo lei da sola e qui ha Adrian. A lei però non piace Adrian, le piace Tommaso. Si nota benissimo che lei Adrian non lo può vedere in faccia e invece c’è un grande feeling con Tommaso. Per questo motivo a Maica non piace questa situazione che hanno creato qui. La Casa spagnola non vuole che vada in Italia. Secondo la mia opinione è che Maica stava creando qualcosa con Tommaso ma il Gran Hermano voleva riportarla in Spagna perché il feeling che stava avendo con Tommaso era troppo forte e visto che loro vogliono che continui la storia tra Maica e Adrian hanno voluto riportarlo in Spagna, questa potrebbe essere la ragione.

Poi hanno svelato se potrebbe esserci la possibilità di rivedere nuovamente Maica al Grande Fratello: