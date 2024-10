Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello: i concorrenti ipotizzano scenari drammatici e fantasiosi – VIDEO

La spagnola Maica Benedicto ha abbandonato la casa del Grande Fratello in piena notte. I concorrenti sono rimasti spiazzati e hanno iniziato a formulare le ipotesi più disparate. Cosa ha spinto Maica a lasciare? Scopri i dettagli e le reazioni dei gieffini.

L’esperienza di Maica Benedicto al Grande Fratello è durata quanto un gatto in tangenziale, giusto il tempo di permettere a Lorenzo e Shaila, volati in Spagna, di giurarsi “amore eterno” e concedersi una notte di passione dopo un mese e mezzo di “vorrei, ma non posso”.

Maica abbandona il Grande Fratello: la reazione dei concorrenti

Maica, infatti, è stata chiamata in confessionale nel cuore della notte ed ha dovuto abbandonare la Casa senza nemmeno poter salutare gli inquilini. Praticamente come una Alda D’Eusanio qualsiasi, fanno notare i colleghi di Biccy.it.

Dopo l’uscita, i concorrenti del Grande Fratello hanno tirato fuori le più disparate teorie. “Come mai ogni due minuti va in confessionale e ci sta sempre tantissimo?”, ha chiesto Eleonora.

“E’ un’influencer che ha milioni di follower e fa da mangiare. Ha fatto una paella da panico a 25 anni”, l’ipotesi di Luca Calvani.

Altri concorrenti hanno pensato, invece, ad un improvviso problema di famiglia che l’avrebbe costretta in fretta e furia a scappare dal Grande Fratello.

Mariavittoria, dopo aver sentito dei rumori in tugurio, ha pensato che Maica fosse stata trasferita lì.

Niente di tutto questo. Maica, dopo aver permesso a Lorenzo e Shaila di copulare in Spagna, farà il suo ritorno in Casa come una vera benefattrice, amatela!

La comunicazione del Grande Fratello

Poco dopo l’abbandono, sui profili social ufficiali del reality è apparso un messaggio che ha scioccato il pubblico e i compagni di gioco: “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna”.

Chi è Maica Benedicto: star del Gran Hermano

Maica Benedicto, 25 anni, originaria di Cartagena (Murcia), è pronta a conquistare il pubblico italiano con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Laureata in chimica industriale, Maica ha iniziato la sua carriera come rappresentante farmaceutica, ma il suo percorso l’ha portata nel mondo della moda e dei social media, dove ha raggiunto un notevole seguito come influencer.

La sua carriera ha avuto una svolta decisiva nel 2022, quando è stata incoronata Miss Turismo Spagna, diventando ambasciatrice del turismo spagnolo in Sri Lanka. Maica ha dichiarato il suo amore per l’Italia: “Mi sono trasferita a Milano per lavorare come modella, amo l’Italia”, segno di un legame profondo con il nostro Paese. La sua esperienza televisiva include anche la partecipazione al programma Ailoviu su La7Tv e varie apparizioni in spot pubblicitari.

Oltre al successo televisivo, Maica Benedicto ha saputo conquistare il mondo dei social media, dove la sua presenza continua a crescere. Appassionata di moda, shopping e cavalli, Maica ha una predilezione per l’equitazione e la fotografia. Negli ultimi tempi, ha esplorato città come Roma e Milano, dove ha lavorato come modella.

Maica ha espresso tutta la sua emozione prima del suo ingresso nel Gran Hermano: “Non smettete mai di credere nei vostri sogni e di porvi dei traguardi da superare… quando sembra che non ci sia più niente da fare, è allora che succede qualcosa”, ha affermato, ringraziando il pubblico e lo staff per l’opportunità.