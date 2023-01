Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia ancora da casa? Questa è la domanda che si sono posti i telespettatori nel corso delle ultime puntate del TG satirico di Antonio Ricci.

La risposta è presto detta. Se Enzo Iacchetti vi sembra essere assente dallo studio ormai da troppi giorni, in realtà la spiegazione è molto più semplice del previsto:

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti conducono da “separati” dalla metà del mese di dicembre: per quale motivo? Il conduttore di Striscia aveva dei piccoli problemi di salute che lo hanno costretto ad assentarsi dallo studio per condurre in smart working.

Tuttavia, se i giorni vi sembrano eccessivi, sappiate che le puntate sono state registrate in “blocco” e la coppia più amata della TV tornerà insieme dal prossimo 7 gennaio 2023:

Le puntate di Striscia La Notizia sono registrate, quindi ciò che sembra durare da settimane è solo il frutto di un sapiente lavoro ottimizzato in giornate. Giornate caratterizzate dall’indisposizione di Iacchetti, che di certo, non essendo in diretta, non è rimasto bloccato per tutto questo tempo. Solo i servizi giornalistici, per ovvi motivi di pertinenza, restano legati alla stretta attualità e inseriti a seguito di una realizzazione in tempo reale.