Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti, una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del reality, ha deciso di abbandonare la Casa. Una scelta non semplice ma ormai necessaria, dal momento che il suo stato di salute non le permetteva più di trascorrere serenamente la sua permanenza al GF Vip.

Patrizia Rossetti, sfuriata con Mastrota dopo il GF Vip?

Una volta tornata alla sua vita di tutti i giorni, oltre al dispiacere per aver dovuto interrompere prematuramente la sua esperienza al GF Vip e il timore sulla sua salute, Patrizia Rossetti si sarebbe imbattuta anche in un fatto alquanto spiacevole.

E’ di queste ore una indiscrezione sull’ex Vippona, resa nota da Deianira Marzano e Amedeo Venza, relativa ad una segnalazione curiosa. Secondo l’utente – che si è descritta come una persona che ogni tanto lavora nel mondo della tv – dopo il GF Vip la Rossetti avrebbe avuto una sfuriata con il collega Giorgio Mastrota.

Come sappiamo, ad accomunarli sarebbe proprio il loro lavoro legato alle televendite. Secondo la segnalazione la Rossetti, durante la sua permanenza nella Casa, aveva messo in standby alcuni contratti per delle televendite. A quanto pare però Mastrota le avrebbe “soffiato il posto ed è successo il putiferio”.

Secondo la soffiata in questione, Patrizia avrebbe chiamato il collega facendogli “una sfuriata” dal momento che sarebbe stato proprio lui a far saltare i contratti, convinto a sua volta che la Rossetti sarebbe rimasta più a lungo al GF Vip.

Se fosse vero non vorrei essere affatto al posto di Mastrota…