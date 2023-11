Paolo Carta e Paola, chi sono il marito e la figlia di Laura Pausini

Laura Pausini, la cantante italiana amata in tutto il mondo, ha una vita familiare altrettanto affascinante quanto la sua carriera musicale: ecco chi sono il marito e la figlia nata dalla loro bellissima unione.

Laura Pausini è sposata con Paolo Carta. La coppia, che è stata insieme per 18 anni, ha condiviso la notizia del loro matrimonio sui social media. Prima di essere diventati marito e moglie è anche arrivata la loro deliziosa bambina.

Paola è nata nel febbraio 2013, ha avuto un ruolo speciale nel matrimonio dei suoi genitori. La bambina ha partecipato nel ruolo di damigella d’onore, portando le fedi nuziali.

Questo era un desiderio che Laura e Paolo avevano da molto tempo, ben prima che Paola nascesse.

Nonostante il suo successo e la sua fama, Laura Pausini è riuscita a mantenere una vita familiare stabile e amorevole con suo marito Paolo Carta e sua figlia Paola. La sua storia è un esempio di come si possa avere successo in entrambi gli ambiti della vita.

“I nostri amici dicono che non siamo normali. – ha raccontato a Grazia Laura Pausini – Abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un po’ chiuso, riflessivo e ancora oggi mi chiedo ogni tanto che cosa starà pensando. Stiamo sempre appiccicati e c’è ancora un’attrazione pazzesca. Forse perché tutti e due abbiamo una personalità forte, ma lasciamo l’altro libero di essere com’è. Per farti un esempio, lui è vegetariano. Mi ci vedi, a me, vegetariana?”.

Paolo è anche un meraviglioso padre:

Nel racconto della cantante, molto spazio è dedicato alla figlia Paola, che a dieci anni ha un grande desiderio di indipendenza:

È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa. L’altro giorno mi fa: ‘Dopo che ho finito il liceo voglio vivere da sola o con le mie amiche a Londra o in America, magari pure a Roma. Tu mamma potrai stare vicino a me, ma non nello stesso palazzo, eh’. Ti rendi conto?

Questa indipendenza mi atterrisce. Io non voglio che si allontani troppo. Sono curiosa di lei e di quello che diventerò io, attraverso di lei. È così coraggiosa, ha una visione di sé che non la spaventa.

Prendi la parola chiave della mia vita, la solitudine: a me il vuoto ha sempre atterrito, da quando a 18 anni ho provato a dargli voce con quella canzone, lei invece lo cerca.

Mamma, ma se il martedì ho ginnastica artistica, il mercoledì nuoto, il giovedì catechismo, come faccio? Possibile che ho solo il lunedì per stare con me? Io sono riuscita a ‘stare con me’ pienamente e felicemente solo quando ero incinta e aspettavo lei, figurati.