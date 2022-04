Laura Pausini ha regalato al mondo di Twitter (e non solo) uno dei video più epici della storia delle dirette social. Ieri, chiacchierando con gli estimatori, si è collegata con una coppia che stava facendo sesso.

“Ma stavate facendo l’amore?”, ha chiesto Laura Pausini dopo essersi collegata con la coppia. “Sì” è stata la risposta affermativa dei due ragazzi intenti a rivestirsi. “No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro!” ha commentato la cantante cercando di sdrammatizzare.

I due fan brasiliani sono immediatamente diventati virali e potete trovare il video in apertura del nostro articolo!

Prime Video quattro anni fa mi ha chiesto di fare un documentario e non ho accettato, perché penso che le persone sappiano tutto di me. – ha svelato Laura Pausini intervistata da Sky TG24 – Su queste cose mi sento un po’ timida e poi, soprattutto negli ultimi anni, mi sento molto giudicata. Una notte però mi sono svegliata e ho scritto sul cellulare tutto ciò che negli ultimi anni avevo pensato su chi sarei stata se non fossi famosa. Pochi giorni dopo Prime è tornata a Roma a chiedermi se avessi cambiato idea e ho letto a loro ciò che avevo scritto nel telefonino. Ci siamo tutti gasati e in due mesi, la scorsa estate, abbiamo girato il film.