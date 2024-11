Paolo Bonolis ha rimproverato il figlio Davide dopo Ballando: il retroscena di Sonia Bruganelli

Durante la puntata del 18 novembre de La vita in diretta, condotta da Alberto Matano su Rai 1, l’autrice televisiva e concorrente di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli, si è aperta su un episodio legato al figlio Davide e la reazione dell’ex marito Paolo Bonolis.

Nel corso dell’intervista, Matano ha mostrato un video della scorsa puntata di Ballando con le stelle in cui Sonia dedica un ballo al figlio. Tornati in studio, l’autrice ha rivelato un particolare inaspettato: “Davide ha preso una strigliata dal padre…”, riferendosi al fatto che Paolo Bonolis, suo ex marito, avrebbe sgridato il ragazzo per aver mostrato le sue debolezze in tv dopo aver confessato di aver sofferto per amore.

Questa affermazione ha suscitato diverse reazioni. Roberto Alessi, presente in studio, ha criticato Bonolis, commentando: “Non siamo tutti così terrificanti”. Anche Elenoire Casalegno ha difeso Davide, elogiando il coraggio di mostrarsi vulnerabile in una società che spesso richiede perfezione.

Bruganelli ha preso le difese di Bonolis, spiegando che il conduttore appartiene a un’altra generazione, dove si tendeva a nascondere le fragilità e a “rialzarsi da soli senza l’aiuto di nessuno, nemmeno di uno psicologo”.

Poi ha aggiunto:

Ma capisco il papà perché io sono la più morbida. È un padre molto diverso dalla madre e a me fa molto comodo perché io sono molto morbida e invece per Paolo se cadi ti devi rialzare.

Sonia Bruganelli e le difficoltà a Ballando con le stelle

Oltre alla vita privata, Bruganelli ha affrontato il tema del suo percorso a Ballando con le stelle. Ha ammesso di essere fisicamente provata, complici tre costole rotte, e di sentirsi demotivata. “Sono divisa tra la volontà di continuare e quella di uscire”, ha confessato.

Le sue difficoltà non sono solo fisiche. Ogni settimana, la concorrente è oggetto di commenti pungenti da parte della giuria, in particolare di Selvaggia Lucarelli, che rendono il suo percorso poco sereno. Nonostante ciò, Sonia continua a mettersi in gioco, dimostrando grande determinazione.