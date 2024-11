Sonia Bruganelli, una delle protagoniste più discusse di Ballando con le stelle, ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero segnare una svolta clamorosa nel programma di Rai1. In una diretta Instagram, l’imprenditrice ha confessato di sentirsi “demotivata” e di pensare all’abbandono del programma. Ecco cosa ha detto.

Dopo aver affrontato numerosi spareggi e un ritmo serrato di allenamenti, Sonia Bruganelli ha dichiarato:

Sono divisa fra la volontà di rimanere e uscire perché inizio a essere fisicamente provata. Non c’è più la leggerezza con cui entravo in sala prove. Sono demotivata.

Le difficoltà fisiche, unite al peso delle dinamiche televisive, sembrano aver messo a dura prova la sua determinazione. La Bruganelli ha sottolineato come il focus dello show sembri allontanarsi dalla danza:

Non mi immaginavo tutto questo, ovvero che si parla di tutto tranne che di ballo. Il format dovrebbe insegnare a ballare, ma l’interesse su di me è per altro.