Paola Barale opinionista del Grande Fratello Vip 8? Ecco la risposta

Paola Barale opinionista del Grande Fratello Vip 8? Dopo gli ultimi scoop che vorrebbero la ex concorrente di Ballando con le stelle al posto di Sonia Bruganelli, ecco il suo intervento in prima persona.

Tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, proprio Paola Barale ha rivelato di avere dei progetti in cantiere dopo Ballando con le stelle andato in onda su Rai1:

Ballando mi ha tirato fuori un’energia e una vitalità incredibili. Ancora adesso se sento una musica latina mi vien voglia di ballare una salsa. Per il futuro, ci sono un paio di progetti all’orizzonte, in tv e a teatro. Come si dice? “Stiamo lavorando per voi…”.