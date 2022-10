Patrizia Rossetti e Pamela Prati litigano in diretta con Signorini

Pamela Prati e Patrizia Rossetti si sono collegate con Alfonso Signorini al termine del daytime per commentare le anticipazioni della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip.

“Possesso è la parola d’ordine. Diciamo che il rapporto tra Elenoire e Daniele si è incrinato definitivamente perché lei lo considera sua proprietà e non accetta di non essere corrisposta manifestando atteggiamenti discutibili”, ha affermato Signorini svelando le prime anticipazioni della serata.

Signorini ha aggiunto:

Pamela è entrata in crisi come al solito perché non accetta di non essere definita una diva però ha reagito anche ad Attilio che ha creato la figura di “Pamelo” che sarebbe suo fratello.

Le due concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono mostrate in confessionale praticamente l’una di schiena all’altra e la Prati ha preso parola:

Non sono incavolata con Patrizia, sono delusa che è diverso. Sono tre anni che sento accuse e non sono entrata al GF Vip per sentirne altre e quindi non mi piace. Ho mal di schiena e non voglio fare il balletto. Se dovessi farlo da sola? Assolutamente no.

Mi fa male la schiena come avevo mal di pancia. Se prevedo la pace con Patrizia? Non c’è alcuna guerra. Io non parlo con una persona che mi offende. L’unico sbaglio che ho fatto è rispondere ad una provocazione. Le ho detto che ha la cellulite perché dovevo difendermi ed ho sbagliato.