Pamela Petrarolo ci ha regalato una bellissima Isola dei Famosi in solitaria. Tra il saluto al sole e il suo sorriso positivo, la sua esperienza è stata una vera boccata di aria fresca (e il pubblico, purtroppo, l’ha sottovalutata).

Intervistata dai colleghi di SuperGuidaTV, l’ex ragazza di Non è la Rai ha svelato un interessante retroscena con protagonista Edoardo Tavassi, il vincitore morale di questa edizione:

L’unico screzio l’ho avuto con Edoardo che era l’unica persona che apparentemente si era subito legata a me. Edoardo si è impazzito perché Marco Maccarini doveva scegliere delle persone a cui dare da mangiare lo stesso giorno in cui mi ha procurato l’ustione di un dito. Marco mi ha scelto e a quel punto io ho fatto una domanda chiedendo se dopo la ricompensa potevo mangiare anche il riso. Ho ripetuto quella domanda un paio di volte. Edoardo si è sentito chiamato in causa e se l’è presa sul personale essendosi ritrovato lui nella stessa situazione.

Lui non ha capito che la mia domanda era legittima in quanto ero appena arrivata e volevo capire come fossero le dinamiche di gioco. Poi gli altri naufraghi e in particolare Nicolas gli hanno fatto capire che con me aveva sbagliato tanto che poi dopo è venuto a chiedermi scusa. Mi ha detto che avevo frainteso ma io in ogni caso non l’ho digerita. In quel momento ho avuto timore che si potesse innescare una discussione accesa e che le mie figlie a casa potessero preoccuparsi.

Mi sono allontanata, ho fatto un respiro e ho aspettato che lui si rendesse conto che aveva commesso un errore. Con lui poi mi sono freddata e ciascuno ha preso la sua strada. Lui era cambiato molto da quando era uscita Guendalina. Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante.