Pamela Petrarolo rifiuta il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo

Pamela Petrarolo, intervistata dai colleghi di SuperGuidaTV, ha svelato di aver rifiutato il Grande Fratello Vip prima di partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che si è conclusa ieri sera.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha anche svelato di aver preferito la seconda parte della sua avventura in Honduras:

Se potessi scegliere tornando indietro vivrei questa avventura da subito in solitaria. Non mi farei quattordici giorni di convivenza con gli altri naufraghi. Mi sono annoiata. Sono entrata in punta di piedi e il gruppo mi ha accolto bene. Mi sono divertita ma se dovessi fare un paragone tra i quattordici giorni vissuti con gli altri e il mese trascorso in solitaria non avrei alcun dubbio. Preferirei rivivere l’esperienza da sola.