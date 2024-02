Ospiti Verissimo, puntata sabato 3 febbraio: ex di Amici e omaggio a Sandra Milo con il figlio Ciro

Anche questo weekend, alle 16.30 su Canale 5, torna il consueto appuntamento con gli ospiti di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 3 febbraio non mancheranno storie toccanti che si intrecceranno a momenti di spettacolo che ci terranno compagnia per l’intero pomeriggio.

Ospiti Verissimo, puntata sabato 3 febbraio 2024

Verissimo accoglierà in studio Matteo Renzi, che oltre al suo ruolo politico, presenterà il suo libro “Palla al centro. La politica al tempo delle influencer”, in uscita il 6 febbraio. Questa sarà anche l’occasione per raccontarsi al cospetto della padrona di casa.

In seguito alla recente perdita di Sandra Milo, un pilastro del cinema italiano, suo figlio Ciro le renderà omaggio in studio. Verissimo presenterà anche alcuni estratti dell’ultima intervista rilasciata da Sandrocchia a Silvia Toffanin il 30 settembre scorso.

Inoltre, tra gli ospiti in studio: Rita Pavone condividerà la sua storia e la sua carriera, e da Terra amara, i molto amati Polen Emre, che interpreta Fadik, e Şahin Vural, nel ruolo di Raşit.

Per concludere, il cast dello spettacolo Open, composto da ex studenti di Amici, sarà in studio, tra cui: Klaudia Pepa, Christian Stefanelli, Samuel Antinelli e Rosa Di Grazia.