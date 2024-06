Ospiti Domenica In, ultima puntata: Gigi D’Alessio, Valeria Golino e Malgioglio da Mara Venier

Le anticipazioni dell’ultima puntata stagionale di Domenica In, in onda questa domenica, 2 giugno su Rai1

Questa domenica, 2 giugno, alle ore 14:00, si chiude la stagione di Domenica In, storica trasmissione con Mara Venier, trasmessa su Rai1 e Rai Italia, direttamente dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata in compagnia della padrona di casa?

Domenica In e le anticipazioni dell’ultima puntata stagionale

L’appuntamento con Domenica In si aprirà con Gigi d’Alessio, che avrà un ampio segmento dedicato a lui per parlare della sua carriera e della sua vita personale, oltre a esibirsi al pianoforte con alcuni dei suoi brani più noti e con il singolo “Fra”, titolo del suo nuovo album.

Successivamente, tra gli ospiti, anche Christian De Sica e Angela Finocchiaro che introdurranno il film ‘Ricchi a tutti i costi’. Roby Facchinetti si esibirà con la canzone “Rinascerò Rinascerai” e presenterà il suo libro autobiografico ‘Che spettacolo è la vita’.

In seguito, Valeria Golino, in veste di regista, sarà in studio con Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia per presentare il film ‘L’Arte della gioia’, adattamento del romanzo postumo di Goliarda Speranza. Per concludere, Cristiano Malgioglio si esibirà con il suo nuovo singolo “Fernando” e il cantautore napoletano Rosario Miraggio interpreterà il brano “Due minuti”, in collaborazione con AKA7even.