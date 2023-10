Ospiti Domenica In, nomi bomba: da Fabrizio Corona al ritorno di Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone

La puntata di Domenica In di oggi 1 ottobre, si preannuncia ricchissima di ospiti di primo livello, che si racconteranno al cospetto di Mara Venier. La padrona di casa del programma storico di Rai1 è riuscita nell’impresa di mettere a segno una serie di colpacci assolutamente degni di nota. In studio, infatti, ci saranno ospiti molto discussi, che con le loro nuove dichiarazioni, molto probabilmente continueranno a far parlare anche dopo la puntata.

Ospiti di Domenica In, la puntata dell’1 ottobre 2023

Il salotto di Domenica In si prepara ad accogliere i numerosi ospiti del pomeriggio di oggi 1 ottobre. Mara Venier accoglierà diversi nomi appartenenti al mondo della tv, dello spettacolo e della musica. Potrebbero certamente esserci dei colpi di scena dell’ultimo minuto, ma le anticipazioni al momento annunciano la presenza di Fabrizio Corona.

Reduce dell’ospitata fortunata a Belve, l’ex re dei paparazzi, tornato ad essere un uomo libero, si prepara a raccontarsi da zia Mara con la solita schiettezza che lo caratterizza.

Tra gli altri ospiti del pomeriggio, anche Vera Gemma, Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Interessante poi il ritorno di Pamela Prati, a distanza di anni dal Prati-gate con Mark Caltagirone super protagonista. Chiederà pubblicamente scusa a Mara Venier?

E poi, ancora da Tale e Quale, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, mentre Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno presenteranno la nuova stagione di Blanca su Rai1. Chiuderà il parterre di ospiti di oggi di Domenica In il giornalista Aldo Cazzullo.

Appuntamento da non perdere, su Rai1, a partire dalle ore 14.00 in punto.