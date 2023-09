Mara Venier mette a segno due colpacci: i nomi che non ti aspetti a Domenica In, sorprendente ritorno

Mara Venier avrebbe messo a segno due veri e propri colpacci per la sua Domenica In. La prossima puntata del programma festivo di Rai1 si preannuncia davvero imperdibile e potrebbero bastare due nomi per farvi venire voglia di sintonizzarvi sulla prima rete pubblica domenica pomeriggio.

Mara Venier: Pamela Prati e Fabrizio Corona nella stessa puntata di Domenica In

Da una parte abbiamo Fabrizio Corona, reduce del successo a Belve. L’ex re dei paparazzi si è raccontato al cospetto di Francesca Fagnani ed è pronto a rifarlo anche nello studio di Domenica In. Dopo le iniziali indiscrezioni, a confermare la sua presenza è stato il diretto interessato, che su Instagram ha annunciato, riportando un articolo di Mow:

Fabrizio Corona è andato talmente bene nell’intervista a Belve di Francesca Fagnani (registrando il 10% di share) che anche Mara Venier, come possiamo anticiparvi in esclusiva, ha deciso di invitarlo a Domenica In, dopo una partenza col freno a mano. Corona genera un picco di ascolti che sale e Rai2 supera Canale 5. Una cosa mai vista.

Se già la presenza di Corona potrebbe bastare a rendere la prossima puntata di Domenica In imperdibile, c’è dell’altro. Secondo quanto anticipato da DavideMaggio.it, sta per fare il suo ritorno nel programma di Mara Venier lei, l’ex “mamma e moglie”, Pamela Prati:

Pamela Prati torna laddove tutto è iniziato. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la showgirl approderà nella prossima puntata di Domenica In. Sì proprio nello studio in cui nel 2019 risuonavano le note di “Mamma Pamela” a suggellare l’amore della prima donna del Bagaglino nei confronti di Mark Caltagirone e dei suoi figli.

Archiviato ormai lo scandalo del Pratigate, Pamela Prati, concorrente di Tale e Quale Show, tornerà a Domenica In per riconciliarsi con l’amica Mara Venier.

Tra gli altri ospiti della puntata, anche Memo Remigi, che torna in Rai dopo il suo allontanamento, Giulia Bevilacqua, Enrico Brignano e Rocco Siffredi.