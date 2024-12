Ospiti Domenica In e oroscopo di Paolo Fox per il 2025: la puntata del 29 dicembre

Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In: oggi l’oroscopo di Paolo Fox!

Domenica 29 dicembre, Rai1 e Rai Italia trasmetteranno in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma una puntata speciale di Domenica In, condotta da Mara Venier. Il programma si aprirà con uno dei momenti più attesi dagli spettatori: Paolo Fox, celebre astrologo, svelerà le previsioni per i dodici segni zodiacali del 2025.

A Domenica In, Paolo Fox e il suo oroscopo 2025

“Sarà un anno di grandi cambiamenti e opportunità”, anticipa Paolo Fox, pronto a catturare l’attenzione del pubblico con le sue analisi dettagliate, in compagnia di tanti ospiti che si alterneranno nello studio di Domenica In.

Non mancheranno volti noti dello spettacolo e della cultura. Valeria Marini e Pamela Prati promettono di regalare momenti di leggerezza e glamour, mentre Giancarlo Magalli, con il suo carisma, si prepara a raccontare episodi inediti della sua carriera.

E poi ancora, Sonia Bruganelli e Alessandra Mussolini si confronteranno su temi di attualità, offrendo spunti di riflessione.

La puntata di oggi sarà impreziosita dall’esibizione di Bobby Solo, che, accompagnato dalla sua band, proporrà alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Una lacrima sul viso” e “Se piangi, se ridi”. L’artista sarà affiancato dalla moglie Tracy Quade e dal figlio Ryan, rendendo il momento ancora più speciale.

Inoltre, Santo Versace celebrerà i suoi ottant’anni in studio, ripercorrendo la sua straordinaria carriera e condividendo aneddoti personali insieme alla moglie Francesca De Stefano.

L’attore e regista Alessandro Gassmann sarà presente per promuovere il film per la TV Questi fantasmi, tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo, in onda il 30 dicembre su Rai1. Un omaggio al teatro italiano che promette di emozionare il pubblico.