Ospiti Domenica In oggi 26 gennaio: Gianni Morandi e Pierpaolo Pretelli da Mara Venier

Oggi, domenica 26 gennaio, torna l’appuntamento con Domenica In, in onda su Rai 1 dalle 14:00 alle 17:10, con la conduzione di Mara Venier dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. La puntata promette emozioni indimenticabili, grazie alla presenza di ospiti d’eccezione pronti a incantare il pubblico con storie, musica e spettacoli.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 26 gennaio

Il super ospite della giornata è Gianni Morandi, una vera leggenda della musica italiana. Durante la puntata, Morandi ripercorrerà i momenti più significativi della sua lunga carriera, raccontando aneddoti inediti e regalando al pubblico emozionanti performance dal vivo. Con la sua inseparabile chitarra, eseguirà brani storici come “C’era un ragazzo” e il nuovo singolo “L’attrazione”, scritto per lui da Jovanotti.

Accanto a Morandi, l’attrice Paola Minaccioni presenterà il suo spettacolo teatrale “Elena, la matta”, ispirato a una storia vera e attualmente in tour nei teatri italiani. Spazio anche a Pierpaolo Pretelli, che condividerà l’emozione della recente nascita del figlio Kian, avvenuta appena due settimane fa. L’ex gieffino si esibirà inoltre in un’esclusiva coreografia tratta dal musical “Rocky – The Musical”.

La puntata si concluderà con Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, che parlerà della prossima beatificazione del giovane Carlo Acutis, un evento carico di significato per il mondo cattolico.