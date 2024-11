Ospiti Domenica In, oggi 24 novembre: Scamarcio e Favino da Mara Venier

L’appuntamento di domenica 24 novembre con Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, si preannuncia imperdibile. Condotta dalla carismatica Mara Venier, l’undicesima puntata sarà un concentrato di emozioni, racconti inediti e performance straordinarie. Tra cinema, musica e letteratura, gli spettatori potranno immergersi in un viaggio tra le eccellenze dello spettacolo italiano. Scopriamo di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In del 24 novembre

L’apertura della puntata sarà affidata a Pier Francesco Favino e al regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, che presenteranno Napoli New York, il loro nuovo progetto cinematografico. Uscito nelle sale il 21 novembre, il film promette di conquistare il pubblico con una storia emozionante e una regia d’autore.

Fausto Leali, icona della musica italiana, si esibirà con un medley dei suoi successi e presenterà il nuovo singolo Amo tutto, tratto dall’album Il mio Natale. Un’occasione unica per festeggiare i suoi 80 anni e una carriera straordinaria.

Tra gli ospiti più attesi, Riccardo Scamarcio parlerà di Modì, il film diretto da Johnny Depp, già acclamato alla Festa del Cinema di Roma. In uscita il 21 novembre, la pellicola promette di essere uno dei titoli più discussi della stagione.