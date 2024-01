Questa domenica 7 gennaio, dalle 14:00 su Rai1 e Rai Italia andrò in onda in diretta la diciassettesima puntata stagionale di Domenica In, condotta con maestria da Mara Venier. L’inizio del programma sarà caratterizzato da un talk che ripercorrerà le tappe storiche del Festival di Sanremo, con la partecipazione di alcuni illustri cantanti e protagonisti di passate edizioni: Bobby Solo, Nicola Di Bari, Donatella Rettore, I Cugini di Campagna e Marina Occhiena. A loro affiancati, in veste di opinionisti, Marino Bartoletti e Paolo Fox offriranno il loro punto di vista.

Ospiti Domenica In, puntata del 7 gennaio 2024

Tra gli ospiti di Domenica In nella prima puntata dell’anno, l’attore Luca Argentero sarà presente per presentare con entusiasmo la tanto attesa serie tv Doc – Nelle tue mani, che farà il suo ritorno su Rai1 a partire dal giovedì 11 gennaio, con un totale di 8 imperdibili puntate.

Sergio e Pietro Castellitto, nel corso della trasmissione, condivideranno riflessioni sulla loro carriera e vita privata, svelando anticipazioni sul film Enea, in uscita nelle sale cinematografiche proprio dall’11 gennaio, con la regia dello stesso Pietro Castellitto.

Dal punto di vista musicale, Mario Biondi allieterà il pubblico di Domenica In esibendosi con alcuni dei suoi indimenticabili successi tratti dall’album Crooning Undercover, mentre Alberto Urso presenterà il suo ultimo singolo, “Mille domande”.

In aggiunta, a chiudere la carrellata di ospiti, sarà presente in studio l’affascinante attrice Jasmine Trinca, pronta a presentare la serie tv La storia, adattamento dell’omonimo romanzo di Elsa Morante, in onda su Rai1 a partire dal lunedì 8 gennaio, diretta con maestria da Francesca Archibugi.