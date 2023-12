Ospiti Domenica In, vigilia di Natale con Mara Venier: da Paola e Chiara a Pierluigi Diaco

Anche nel giorno di Vigilia di Natale, si rinnova l’appuntamento con Domenica In ed i suoi numerosi ospiti. Questa domenica 24 dicembre, Mara Venier ci terrà compagnia, a partire dalle ore 14.00, in diretta su Rai1 presso gli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con una ricca puntata di musica, intrattenimento e interviste.

Ospiti Domenica In, puntata del 24 dicembre 2023

Christian De Sica e Pietro Sermonti saranno tra gli ospiti di Domenica In che faranno il loro ingresso per presentare la serie televisiva “Gigolò per caso”, uscita il 21 dicembre. Nel corso della trasmissione, Don Antonio Mazzi e il giornalista Aldo Cazzullo saranno i protagonisti di un talk incentrato sui giovani, affiancati dal cantante Andrea Sannino e da alcuni membri del cast di ‘Mare Fuori’ e della Comunità Exodus di Don Mazzi.

La colonna sonora dell’evento vedrà Marcella Bella esibirsi con il suo nuovo singolo “Tacchi a Spillo”, mentre Paola e Chiara presenteranno il brano “Solo mai”. Pierluigi Diaco condividerà la sua storia, riflettendo sulla sua carriera e vita privata, ricordando le persone significative che ha incontrato durante il suo percorso come giornalista e conduttore radiofonico e televisivo.

Max Giusti, nel ruolo di un divertente Babbo Natale, anticiperà la presentazione del film “La seconda chance”, in onda su Rai 1 venerdì 29 dicembre. Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo Bertoli, si esibirà con la sua band eseguendo il brano “A muso duro”. Nello studio saranno presenti anche il Coro di bambini ‘Dolci Voci’, diretto da Alessandro Bellomaria, l’illusionista Gaetano Triggiano e le deliziose creazioni di cioccolato dei pasticceri Ernst e Frau Knam.