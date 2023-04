Pamela Prati si è raccontata di recente in una intervista a Turchesando, il programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus e ripresa da IsaeChia.it, ed in quella occasione ha parlato, tra le altre cose, anche delle varie coppie che si sono formate nella Casa del GF Vip 7.

Pamela Prati commenta le coppie del GF Vip 7

Cosa pensa davvero Pamela Prati degli Oriele, dei Donnalisi e degli Incorvassi? L’ex diva del Bagaglino ha passato in rassegna le varie coppie ed ha detto la sua, snocciolando pareri anche su Luca e Ivana:

Oriana e Daniele? Speriamo che duri perché sono carini insieme. Io conosco i genitori di Edoardo Donnamaria. Sono persone stupende. Lui è un bravo ragazzo, sì li vedo innamoratissimi, molto. Sono molto contenta. Sono per l’amore assoluto. Micol e Tavassi? Un altro bell’amore. Sono fantastici. Viva l’amore! Un altro bell’amore. Sono fantastici. Viva l’amore!

In merito a Luca e Ivana, la cui situazione sentimentale era rimasta più o meno in sospeso (salvo poi ritrovarsi proprio in questi giorni), ha aggiunto: