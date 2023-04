Sono passate due settimane dalla fine del GF Vip 7 che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Non tutti gli ex Vipponi si sono detti contenti dell’esito finale ma ad esprimere invece la sua felicità è stata Pamela Prati, ex diva del Bagaglino ed anche lei protagonista del medesimo reality.

Nikita Pelizon, Pamela Prati commenta la vittoria

In una recente intervista per la trasmissione radiofonica Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus e ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it, la Prati ha detto la sua – tra le altre cose – anche sulla vittoria di Nikita, con qualche piccola frecciatina:

Sì sono contenta, anche perché se il pubblico è contento… sai il pubblico è sovrano. Se l’hanno votata allora hanno ritenuto giusto che vincesse lei. Anche se secondo me potevano vincere tante altre persone. Diciamo che abbiamo vinto un po’ tutti, perché secondo me questo è stato come se fossero due Grandi Fratelli. I primi tre mesi era un Grande Fratello Vip, poi gli ultimi tre mesi era un altro Grande Fratello. Non so che dirti, erano due Grandi Fratelli.

A suo dire, infatti, a meritare la vittoria sarebbe dovuto essere un altro ex Vippone, ovvero Luca Salatino: