Oriana Marzoli ha lasciato il Grande Hermano Vip. Erano già alcuni giorni che la venezuelana lamentava la lontananza dal suo fidanzato, il veneto Daniele Dal Moro che, anche su Instagram, aveva mostrato molta sofferenza.

Con un messaggio vocale, la produzione del Grande Hermano Vip ha annunciato al resto del cast la decisione di Oriana di abbandonare il programma per fare ritorno – probabilmente – in Italia tra le braccia di Daniele.

Cosa ne pensate? Gli Oriele hanno accolto molto bene la notizia.

MA IN CHE SENSO ORIANA HA ABBANDONATO IL GH??? pic.twitter.com/1bTDkcTGqT

Si, sono felice che Oriana abbia abbandonato.

Perché quel programma non la valorizzava e la sfruttava.

Perché non aveva diritto di replica alle cessate di opinionisti e media.

Perché odiavo vederla piangere tutti i giorni e non era felice.

SI, SONO FELICE.#oriele pic.twitter.com/dQL33xcJUj

— Ema ✨MINISTRA DELLE TELECOMUNICAZIONI✨ (@thank_you_18) September 29, 2023