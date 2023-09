Daniele Dal Moro continua a sentire la mancanza di Oriana Marzoli, la fidanzata che attualmente si trova nella Casa del Gran Hermano Vip. “La mia testa è fuori, penso tutto il tempo a Daniele. Non posso stare tre mesi senza vedere il mio ragazzo”, ha svelato la venezuelana in lacrime.

Pure nel corso della diretta di ieri sera Oriana ha avuto un altro crollo emotivo scoppiando a piangere. Per questo motivo, i fan di entrambi hanno chiesto a Daniele di intervenire ma il veneto ha risposto molto chiaramente che non sa cosa fare:

Ragazzi, è inutile che continuate a scrivermi di fare qualcosa, mi fate sentire ancora peggio così, ve lo chiedo per favore. Ho quasi buttato giù quella Casa di m*rda qualche giorno fa. Mi sono fatto strumentalizzare in una situazione in cui non mi ci volevo nemmeno trovare, e che non ho mai accettato (e non mi hanno pagato, a differenza di quello che molte persone credono). Non dimenticherò mai quello che è successo martedì scorso, perché credetemi, un conto è vederlo in tv, un altro è viverlo.

Ma se chi ha la facoltà di far recapitare la verità ad Oriana non lo fa, io cosa posso farci. Ho davvero fatto di tutto e non sto qua ad entrare nei particolari, ma credetemi ho fatto tutto quello che potevo. L’unica cosa che so è che da questa storia resteranno segni profondi, almeno per me. Ogni persona sceglie le sue priorità.