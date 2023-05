Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati da circa 24 ore. Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha sganciato delle bombe durante una diretta Instagram, ecco cosa ha dichiarato l’esperto di gossip.

Oriana e Daniele, retroscena sulla rottura: tradimenti e “porcherie”? Parla Alessandro Rosica

Le solite sbottate. Daniele ha sbottato come sempre. A lei non vanno bene alcune situazioni di lui, non voglio entrare nel merito… siete intelligenti e non siete stupidi. Lui si sente in gabbia e iniziano le discussioni ed esagera. Di persona è dieci volte peggio del GF VIP. Io l’ho querelato… ho sbottato parecchio dicendo delle porcherie, delle cose molto forti. Lei fa la dura ma non lo è. E’ chiaramente bisex… ha esagerato. Io ho visto i fatti, ok? Ho preso le parti di Oriana perché è la più debole.

Investigatore social smentisce il tradimento ma:

Oriana tradita? Prove ufficiali non ci sono. Ci sono like ad una donna con cui lui si vede ed è stato visto in un locale. Oriana ci sta male e Daniele se ne frega ed esce con amici e amiche. Oriana sta male, piange da quattro giorni sola come un cane. Lei si era affezionata ed a lui non frega un cazz*. Eviti di uscire con gli amici se la tua donna va a lavorare… Si erano rivisti per chiarire delle situazioni ma la cosa non è andata. Per adesso loro si sono lasciati ma se ci riprovano io non sto nella testa di Oriana… lei sta malissimo.

Alessandro Rosica ha aggiunto:

Perché Daniele non dice nulla sulla fine con Oriana? Perché probabilmente si è reso conto di aver esagerato. Ci stanno tante situazioni dietro. Tra tutti e due ha ragione lei su tutto… A lui consiglio di farsi aiutare. Io l’ho bloccato e denunciato… gli hanno segnalato l’account a lui non a me.