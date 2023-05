Crisi tra Oriana e Daniele? Gli Incorvassi commentano

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono in crisi? Dopo l’ultima sfuriata di lui con tanto di profilo Twitter sospeso, della coppia del Grande Fratello Vip si è parlato costantemente.

Crisi tra Oriana e Daniele? Gli Incorvassi intervengono

Daniele e Oriana sono in crisi oppure no? Dal Moro ha svelato di aver litigato con la sua fidanzata per colpa degli estimatori troppo invadenti ma, nonostante i battibecchi, pare che le cose tra di loro procedano bene.

Micol e Tavassi, ospiti di Radio Cusano Campus così come riportano le colleghe di IsaeChia, hanno svelato come stanno le cose:

Oriana e Daniele hanno personalità ben definite, il loro legame però prevale su ogni cosa. Niente crisi, purtroppo ne tirano sempre fuori una. Se Oriana ha base a Madrid, lei deve fare delle cose lì. La madre abita lì. Ci sono anche questioni lavorative.

Gli Oriele possono tirare un sospiro di sollievo.