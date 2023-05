L’ira veneta è letteralmente esplosa mentre si trovava su Twitter. Daniele Dal Moro, infatti, per colpa di alcuni fan troppo invadenti, ha litigato con Oriana Marzoli “perdendo la testa”.

Daniele Dal Moro guai social: Edoardo e Antonella commentano

E mentre potete recuperare le “puntate precedenti” seguendo il tag a lui dedicato, sulla spinosa faccenda sono intervenuti anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

A quanto pare Edoardo e Antonella si vedranno domani (sabato 27 maggio) con Daniele e, prima che il suo account fosse sospeso, proprio Dal Moro aveva postato una chat con lo speaker radiofonico che lo invitava a calmarsi.

Di contro, anche la Fiordelisi si è espressa in merito giudicando Daniele Dal Moro un’anima buona.

Spero di vederlo sabato! Per me ed Edo è sempre stato un amico. ❤️ anima buona — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 25, 2023



Ed intanto, per non farci mancare nulla, qualcuno sta “spettegolando” pure su Oriana e Oscar Branzani. L’ex tronista di Uomini e Donne, come ben sapete, è proprietario di Sontén il marchio di costumi che ha creato la capsule della Marzoli.